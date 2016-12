Spelers Spakenburg en IJsselmeervogels krijgen kerstrapport

Wedstrijdmoment uit één van de (voorlopig) laatste confrontaties tussen Spakenburg en IJsselmeervogels. (archieffoto)



23 december 2016 12:48



Nu de eerste seizoenshelft erop zit, is het tijd om de tussenbalans op te maken. Spakenburg staat na achttien wedstrijden op de negende plaats in de Tweede Divisie; IJsselmeervogels is na evenzoveel duels derde in de Derde Divisie. Analisten Hugo Bol, Tijmen Beekhuis, Aalt Kok en Kees de Graaf hebben de plaatselijke clubs op de voet gevolgd en leggen vrijwel alle spelers langs de meetlat.



Positieve uitschieters zijn Tom Oostinjen (,,In veel opzichten dé moderne middenvelder van tegenwoordig’’) en Marciano van Leijenhorst (,,Begint zich steeds beter te profileren’’); negatieve hoofdrollen zijn er voor Kees Tol (,,Kwijnt weg aan de rechterkant’’) en Hanne Hagary (,,Technisch absoluut onvoldoende’’).



