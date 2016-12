Vijfde plaats leerling voestalpine Bunschoten op EuroSkills

Geconcentreerd aan het werk in het Europese kampioenschap: Marco Quené, voestalpine Automotive Components Bunschoten. (foto: Polynorm)



23 december 2016 19:45



Marco Quené, aspirant CNC-frezer bij voestalpine Automotive Components Bunschoten, heeft het fantastisch gedaan. Op Euroskills 2016, de Europese kampioenschappen voor jonge vakmensen, behaalde de Bunschotense leerling (intussen overigens al volleerd) een uitstekende vijfde plaats.



De Europese kampioenschappen voor jonge vakmensen werden van 1 tot 3 december 2016 georganiseerd in het Zweedse Göteborg. Vijfhonderd deelnemers uit 28 landen kampten in 35 disciplines om de titel.



In zijn discipline – CNC-frezen – schreef de 21-jarige Quené eerder al de Vakkanjers op zijn naam, het Nederlandse kampioenschap voor jonge vakmannen en -vrouwen. De wedstrijd in Göteborg was echter weer een heel andere uitdaging, waarop hij zich maandenlang intensief had voorbereid – zowel voor het programmeren van de machine als voor het frezen van de complexe vormen. Onder de toeziende blik van 75.000 bezoekers moest immers een aantal werkstukken worden afgewerkt waarvan zowel de werkwijze als het eindresultaat werden beoordeeld door een internationale vakjury.



Quené deed het schitterend. Hij behaalde 517 punten op 600, legde daarmee beslag op de vijfde plaats en werd bekroond met de medal of excellence. Het management van voestalpine Automotive Components Bunschoten en al zijn collega’s zijn uiterst trots op hem. De individuele prestatie is opmerkelijk, en het resultaat van deze wedstrijd toont opnieuw het grote belang aan van een weldoordachte beroepsopleiding, zoals het voestalpine-opleidingsconcept dat in de fabriek in Bunschoten aanbiedt.