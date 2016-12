Haal gratis vuurwerkbril op bij Pearle

1



Reageer



0 reacties



23 december 2016 17:31



Afgelopen Oud & Nieuw hebben 160 mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen. Meer dan 40% was omstander en stak zelf geen vuurwerk af. Het is dan ook van groot belang om je ogen tijdens de vuurwerkperiode goed te beschermen: of je zelf vuurwerk afsteekt of niet. Pearle Opticiens deelt daarom ook dit jaar weer 70.000 gratis vuurwerkbrillen uit. Ben jij jouw vuurwerkbril al komen ophalen bij jouw plaatselijke Pearle?





Afgelopen Oud & Nieuw hebben 160 mensen aan in totaal 200 ogen oogletsel door vuurwerk opgelopen. 41% van alle slachtoffers was omstander en stak dus zelf geen vuurwerk af. In 73 ogen is er sprake van blijvend letsel. 15 mensen zijn blind aan één oog geworden en één oog is zelfs volledig verwijderd. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers was 26 jaar.* Dit hoge aantal oogletsels door vuurwerk geeft het belang aan van het beschermen van je ogen met een vuurwerkbril. Pearle Opticiens draagt met het uitdelen van 70.000 vuurwerkbrillen ook dit jaar graag bij aan de campagne van oogarts De Faber, die al jaren strijdt voor het voorkomen van het aantal oogletsels door vuurwerk.



Oogarts Tjeerd de Faber: “Tijdens Oud & Nieuw raken ieder jaar weer teveel mensen gewond aan hun ogen door vuurwerk. Mijn advies is om altijd een vuurwerkbril op te zetten. Ook als je zelf geen vuurwerk afsteekt. Het dragen van een vuurwerkbril moet even vanzelfsprekend worden als het dragen van een autogordel.”



,,Bijna de helft van de slachtoffers met oogletsel kijkt slechts naar vuurwerk en steekt zelf geen vuurwerk af. Ongelofelijk. Pearle Opticiens staat voor je leven lang goed zien. Het voorkomen van oogproblemen door vuurwerk sluit daar goed bij aan. Als grootste winkelketen in de optiek hebben wij hierin uiteraard ook een voorbeeldfunctie. Wij roepen dit jaar iedereen op om tijdens Oud & Nieuw een lichtjesfeest voor de kinderen te organiseren. En als je toch naar buiten gaat? Zet dan een vuurwerkbril op. Zorg goed voor je ogen, dan kun je blijven genieten van vuurwerk,” aldus Barend Rutten, verkoopdirecteur Pearle Opticiens.



De gratis vuurwerkbrillen zijn tot en met 31 december gratis af te halen bij alle 300 winkels van Pearle Opticiens (zolang de voorraad strekt).