Kans op inbraak 464 keer groter dan winnen Oudejaarsloterij

1



Reageer



0 reacties



23 december 2016 18:45



De kans op een inbraak tijdens de feestdagen is 464 keer groter dan de kans op het winnen van de Oudejaarsloterij.



Het Verbond van Verzekeraars meldt dat er tijdens Kerstmis twee keer zoveel wordt ingebroken als op normale dagen. Verzekeraar Generali roept bewoners daarom op tijdens de feestdagen extra goed op de huisbeveiliging te letten. Daarvoor een aantal slimme tips om inbraak te voorkomen.



De kans op inbraak is tijdens de kerstdagen groter dan de dagen voor en na Kerstmis. De feestdagen zijn populair bij inbrekers, omdat veel mensen niet thuis zijn. Vorig jaar waren er 716 inbraken tijdens Kerstmis. Bij 7,7 miljoen huishoudens komt dat uit op bijna 1 op 10.000 woningen. Hoewel uit de Risicomonitor van het Verbond van Verzekeraars vandaag blijkt dat het aantal inbraakclaims per jaar daalt, blijkt uit hetzelfde onderzoek dat er tijdens Kerstmis gemiddeld twee keer zoveel claims zijn naar aanleiding van woninginbraken als op normale dagen.



Uit het onderzoek van Verbond van Verzekeraars blijkt dat in bijna alle provincies het aantal inbraken is gedaald ten opzichte van 2014. Het gebruik van preventieteams en WhatsApp-groepen draagt bij aan het dalende aantal inbraken. Alleen in Noord-Holland en Zeeland is het aantal woninginbraken ongeveer gelijk gebleven.



De Oudejaarsloterij winnen, wie wil dat niet? Toch is de kans op de hoofdprijs slechts 0,00002%, blijkt uit berekeningen van de Consumentenbond. Een kans van ruim 1 op 4 miljoen. De kans dat er tijdens Kerstmis wordt ingebroken is 464 keer groter. Op een inbraak tijdens de feestdagen zit niemand te wachten. Een goede inbraakpreventie is daarom een must.



De feestdagen vieren zonder vervelende kater achteraf? Generali geeft een aantal tips. Een hightech alarminstallatie is hiervoor niet nodig, wel wat gezond verstand. Want hoewel het misschien open deuren zijn, ziet de verzekeraar deze zaken nog wel eens misgaan:

1. Als de baas van huis is… Doe alsof er iemand thuis is. Leg een krant of tijdschrift open op tafel en zet er een glas drinken bij. Laat ook de verlichting aan.

2. MacBook in de vensterbank? Slecht idee. Plaats waardevolle spullen uit het zicht.

3. Ladders en vuilcontainers zijn perfecte opstapjes. Geef geen hulp van buitenaf. Zet ladders en vuilcontainers weg, zodat ze niet kunnen dienen als klimrek.