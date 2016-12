Kerstzang in Hervormde Kerk

1



22 december 2016 21:24



Vrijdag 23 december is er in de Nederlandse Hervormde Kerk de jaarlijkse Kerstzang.



De eeuwenoude kerk staat in het teken van Kerst. Het programma is samengesteld met veel samenzang van kerstliederen.

Ook het christelijk gemengd koor Zang & Vriendschap uit Eemdijk en de Zanggroep Maädai werken mee aan een mooie avond. Naast de zang is er uiteraard aandacht voor de kerstboodschap in de vorm van diverse schriftlezingen en gedichten.



De kerstzang begint om 19.30 uur.