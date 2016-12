Twee derde Bunschoters regelmatig naar kerk

Unknown



1



Reageer



0 reacties



22 december 2016 20:14



Slechts een op de zes Nederlanders bezoekt nog regelmatig een religieuze dienst. Van alle kerkelijke gezindten zijn gereformeerden de trouwste kerkgangers. Dit meldt het CBS.





Van de volwassenen bezocht vorig jaar 16 procent regelmatig (minstens een keer per maand) een kerk, moskee of andere religieuze bijeenkomst. In 2014 waren dat er met 18 procent iets meer.



Gereformeerden zijn de trouwste kerkgangers. Twee op de drie gaan minstens een keer per maand ter kerke en meer dan de helft kerkt zelfs nog minstens een keer per week. Van de PKN’ers gaat 56 procent regelmatig naar een dienst. Het aandeel frequente bezoekers is bij hervormden (30 procent) en katholieken (17 procent) veel lager. Van de moslims bezoekt 39 procent regelmatig een moskee.



In dertien gemeenten ging in de periode 2010–2015 nog meer dan de helft van de volwassenen regelmatig naar een dienst, in Urk doet 94 procent dat. Daar is slechts 2 procent onkerkelijk.



In de gemeente Bunschoten bezocht 66,2% van de volwassen minstens een keer per maand een kerk, moskee of andere religieuze bijeenkomst.