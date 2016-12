In Bunschoten bijna 85 procent kerkelijk of religieus

1



22 december 2016 19:14



Exact de helft van de volwassen bevolking van Nederland behoorde in 2015 naar eigen zeggen tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.



Van de volwassen Nederlandse bevolking gaf 50 procent in 2015 aan godsdienstig te zijn. In 2010 was dat nog 55 procent.



In de gemeente Bunschoten behoorde in 2015 naar eigen zeggen 84,7% tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.



Iets minder dan een kwart van de Nederlandse kerkgangers is katholiek, 16 procent protestants. Van de protestanten geeft 7 procent aan hervormd te zijn. Respectievelijk 3 en 6 procent rekent zich tot de gereformeerde kerk of de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).



Verder is 5 procent van de Nederlanders moslim en geeft 6 procent aan tot een andere kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke stroming te horen, waaronder het jodendom, hindoeïsme of boeddhisme.



In Bunschoten zijn de percentages:

Rooms-Katholiek: 7%

Nederlands hervormd: 10%

Gereformeerde kerken: 51,1%

Protestantse kerk Nederland: 10,1%

Islam: 1,5%