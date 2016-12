Laatste werkzaamheden waterkering centrum

De situatie aan het begin van deze week.



Tot aan de kerstdagen is in Spakenburg nog koortsachtig gewerkt om zoveel mogelijk werk rond de nieuwe waterkering af te krijgen. Van 24 december tot 8 januari houden machines zich stil en zijn de medewerkers van de aannemerscombinatie voor even van het toneel verdwenen.



De belangrijkste werkzaamheden in de Oude Haven in Spakenburg lopen op z’n eind. De opdrijvende waterkering zit aan beide zijden van de haven in de grond verzonken.



Deze week is hard gewerkt om de werkzaamheden vlak voor de kerstdagen af te ronden. Enkele dagen van vorst hebben vooral het metselwerk en het afwerken van de bestrating vertraagd. De aannemerscombinatie heeft echter extra personeel ingezet om veel werk toch nog voor de kerstdagen af te krijgen. Dat betekent dat dan in ieder geval de Oude Schans weer geheel opengaat voor verkeer.



Ook bij het Spui en de Turfwal is ernaar gestreefd de bestrating klaar te hebben. In de Hoekstraat is de rijbaan ook voor de kerst klaar; de bestrating tussen de waterkering en de percelen echter nog niet helemaal. Tussen kerst en oud en nieuw wordt er in het centrum niet gewerkt.

Na de jaarwisseling worden genoemde, niet-afgeronde klussen zo snel mogelijk uitgevoerd en worden bij de Oude Schans en de Turfwal ook bankjes en prullenbakken geplaatst.





Voorbereidingen

Bij de Weikamp en Kerkemaat wordt pas na de jaarwisseling gestart met het aanbrengen van de waterkering. Eerst in de Kerkemaat, daarna volgt ook de Weikamp. Deze week zijn de voorbereidingen daarvoor getroffen.

De bouwterreinen zijn in de kerstperiode afgesloten. In de Kerkemaat zal in de kerstvakantie een smalle rijbaan voor de woningen langs te gebruiken zijn. Na de feestdagen wordt deze weer afgesloten.



Vanaf 3 januari wordt overigens ook begonnen met het omleggen van een stuk riolering ter hoogte van Ons Belang. De rijbaan is vanaf dat moment gestremd.



De kruising Oude Schans, Westdijk, Havenstraat en Watersteeg wordt vanaf half februari ook opgehoogd om het veilig te maken tegen hoogwater. In het voetpad van de Westdijk wordt aan woningzijde tot aan de inrit naar het parkeerterrein van sportpark de Westmaat een betonband aangebracht, waarmee het hoogtetekort wordt opgelost. Dit betekent dat de kruising eind februari enkele dagen dicht is voor verkeer.