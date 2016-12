Patrick Loenen nieuwe trainer Eemdijk

1



22 december 2016



Patrick Loenen (42) is volgend seizoen de hoofdtrainer van Eemdijk. De Utrechter volgt daarmee Ulrich Landvreugd op, die na drie seizoenen vertrekt.



Loenen komt over van hoofdklasser Argon uit Mijdrecht. De oefenmeester verlaat de Mijdrechters na acht seizoenen, waarvan vier als hoofdtrainer van het eerste elftal. Onder zijn leiding behaalde de club vele successen waarvan promotie naar de hoofdklasse vorig seizoen de kers op de taart was.



,,We hebben Patrick Loenen gekozen uit ruim 30 sollicitanten. Tussen deze sollicitanten zaten vele bekende namen’’, zegt bestuurslid technische zaken Hans de Graaf. ,,We hebben uiteindelijk gekozen voor een wat onbekendere trainer, maar wel iemand die perfect past bij de huidige groep en de visie van de club. Patrick gaf ons tijdens de gesprekken met zowel de spelers, TC als bestuur een erg goed gevoel. Daarnaast gaven ook zijn referenties een erg positief beeld over hem. Dat hij niet weg hoefde bij Argon na acht seizoenen zegt genoeg. We hebben hem gekozen op basis van zijn voorbereiding, innovatie, (voetbal)intelligentie en drive.”



De oud-voetballer van Holland, DOS en Nieuwland laat weten dat hij toe is aan een nieuwe stap. ,,Na vier seizoenen voor de hoofdmacht van Argon te hebben gestaan ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. De club wilde wel verder. Maar ik merk dat het mij steeds meer energie kost om de jongens te kunnen prikkelen. Eigenlijk tijdens het bekendmaken, maakte ook Eemdijk wereldkundig opzoek te zijn naar een nieuwe hoofdtrainer. De gesprekken met de TC en de spelersraad waren heel prettig van beide kanten.”



Loenen: ,,Met Argon ben ik vanuit de 2e klasse gepromoveerd naar de hoofdklasse. Ik ben een type trainer die herkenbaar wil voetballen met een duidelijk idee en beeld. Eemdijk is voor mij een logische, ideale vervolgstap in mijn carrière.”