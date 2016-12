Spakenburg - De Treffers live op Fox Sports

1



21 december 2016 16:42



De eerste thuiswedstrijd van Spakenburg in 2017 wordt live uitgezonden op Fox Sports. Het duel met De Treffers vangt daarom aan om 15.30 uur.



Verder spelen de blauwen in de tweede seizoenshelft waarschijnlijk nog zes wedstrijden om 18.00 uur: de thuisduels tegen VVSB en Katwijk (de eennalaatste wedstrijd van het seizoen) en de uitduels bij UNA, AFC, TEC en Jong Sparta.



,,Fox heeft UNA verzocht de wedstrijd tegen Spakenburg te vervroegen, maar uit Veldhoven is nog reactie ontvangen’’, laat een woordvoerder van Spakenburg weten.