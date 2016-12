Philip Ties meest in actie voor Spakenburg

Philip Ties.



21 december 2016 13:15



Philip Ties heeft namens Spakenburg het meest gespeeld in de eerste seizoenshelft. De middenvelder kwam in achttien wedstrijden tot een totaal van 1.572 speelminuten.



Achter hem staan keeper Theo Timmermans (1.525 speelminuten), Danny van den Meiracker (1.353 speelminuten) en Matthijs Blijham (1.324 speelminuten).



Trainer Hans van de Haar maakte gebruik van 21 spelers, van wie Youri Koelewijn met één speelminuut het minst in actie kwam.



