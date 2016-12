Hoge geldboete voor dronken joyrider

1



Reageer



0 reacties



21 december 2016 11:43



Een 23-jarige Pool die dronken na een aanrijding in de Koenraadstraat in Bunschoten is doorgereden, is maandag door de politierechter tot een boete van 1.000 euro, een rijontzegging van 1 jaar en 2 weken voorwaardelijke gevangenisstraf.



Volgens getuigen vlogen de vonken in het rond, toen de verdachte op 16 september door de Koenraadstraat reed. Hij beschadigde auto’s en hekken.



Lees meer in de Bunschoter van vrijdag 23 december. Voor een abonnement: bel 299 79 99 of ga naar www.debunschoter.nl/abonneren.