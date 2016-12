Sigurdsson speelklaar voor IJsselmeervogels

Wie wordt de beste bowlingfamilie van Bunschoten-Spakenburg?



20 december 2016 13:28



Ingólfur Sigurdsson mag na de winterstop uitkomen voor IJsselmeervogels. De KNVB heeft de 23-jarige IJslandse middenvelder, die vanaf begin deze maand meetraint met de A-selectie van trainer Sandor van der Heide, speelgerechtigd verklaard.



Sigurdsson heeft een prima indruk achtergelaten in zijn beginperiode, zegt Van der Heide. ,,Ingo heeft enorm veel techniek en zoekt altijd de oplossing vooruit. Hij voetbalt om wat te creëren. Zijn kracht ligt in combinatievoetbal en steekpasses. Bovendien heeft hij een goed schot met twee benen. Verdedigend gezien is nog wel een aandachtspunt voor hem, maar in aanvallend opzicht is hij dus heel compleet."



Sigurdsson, die een contract krijgt tot het einde van het seizoen, neemt rugnummer 20 over van de gestopte Ferry Meijdam.