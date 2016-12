'Slechte film in eerste halfuur'

1



Reageer



0 reacties



19 december 2016 20:2



Ook Sandor van der Heide ontkwam er na afloop van het duel tegen SteDoCo niet aan het contrast met dinsdagavond aan te stippen.



,,Het verschil met het duel tegen sc Heerenveen was enorm groot. Als team werken, echt gaten dicht willen lopen, echt aan willen sluiten, terug willen sluiten, elkaar echt opties willen geven. Dinsdag konden we dat opbrengen en vandaag niet.

Dan wordt het een heel slechte film het eerste halfuur.’’

Meer over het duel tegen SteDoCo en diverse reacties na afloop, leest u in de Bunschoter van maandag 19 december. Voor een abonnement, bel 299 79 99 of kijk op www.debunschoter.nl.