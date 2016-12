Ralph Dua: 'We moeten er meer uit halen'

1



19 december 2016



Spakenburg is na de eerste seizoenshelft terug te vinden op de negende plaats.



Ralph Dua blikte na de zege op Barendrecht vooruit op de tweede seizoenshelft. ,,We spelen een heel ongelukkig seizoen, terwijl we een hartstikke goed elftal hebben en de sfeer goed is. We moeten er meer uit halen, al hebben we veel te maken gehad met blessures.

In de achterhoede hebben we bijna nooit twee keer in dezelfde formatie gespeeld. Na de winterstop moeten we het beter kunnen doen.’’

