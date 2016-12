Kerstconcert Zang & Vriendschap

Zang en Vriendschap (archieffoto)



1



Reageer



0 reacties



19 december 2016 15:59



Zang & Vriendschap geeft dinsdag 20 december haar kerstconcert in de Christelijke Gereformeerde Kerk in Eemdijk.



Een woordvoerder van het koor: ,,We leven in de adventsdagen, op naar het kerstfeest. Wij mogen in vrijheid juichend zingen, waar we dankbaar voor zijn. Vrede op aarde, hoe vaak zullen wij het deze dagen weer horen!’’ Het koor zal bekende kerstliederen laten horen en natuurlijk is er ruimte voor samenzang. De samenzang en het koor worden op het orgel begeleid door Bert Koelewijn. Yvonne Kantebeen op de dwarsfluit zal samen met Bert Koelewijn voor enkele intermezzo’s zorgen. De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Ab Weegenaar.

Het concert begint om 19.30 uur. De kerk is open om 19.00 uur. De toegang bedraagt € 7,50 inclusief koffie. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.