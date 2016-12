Aileen de Graaf in actie op de Lakeside

1



19 december 2016 12:58



De Lakeside World Professional Darts Championships 2016 vindt plaats van 7 tot en met 15 januari 2017.



In totaal hebben negen Nederlanders zich geplaatst voor de Lakeside World Professional Darts Championships 2017 en zullen in januari hun uiterste best doen om wereldkampioen te worden!

Aileen de Graaf is van de partij in het vrouwentoernooi. Zij speelt met vijftien andere dames om de titel. Aileen komt voor het eerst in actie op zaterdag 7 januari. Zij speelt die avond om 22.30 uur haar partij in de eerste ronde tegen de Engelse Rachel Brooks.