Stedin sluit tijdens de kerstperiode niet af

19 december 2016 11:5



Stedin en de andere energienetbeheerders sluiten van zaterdag 17 december tot en met Nieuwjaarsdag elektriciteit en gas niet af.



Consumenten die geen energieleverancier meer hebben, bijvoorbeeld door een betalingsachterstand, moeten eigenlijk worden afgesloten. Daar maken de netbeheerders tijdens de feestdagen een uitzondering op. Voor klanten die illegaal energie aftappen of op andere wijze frauderen, geldt deze uitzondering niet.

In de winter zijn de netbeheerders altijd terughoudend met het afsluiten van klanten. Bij minimaal twee aaneengesloten dagen met vorst sluit de netbeheerder niet af. Tenzij er sprake is van fraude of gevaarlijke situaties. Grootzakelijke klanten zoals industrie en grotere bedrijven worden tijdens deze periode wel afgesloten. Meer over hoe afsluiting is te voorkomen en het afsluitbeleid van Stedin staat op www.stedin.net/afsluitbeleid.