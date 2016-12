IJsselmeervogels struikelt weer over SteDoCo

1



17 december 2016 18:29



IJsselmeervogels heeft slechte zaken gedaan tegen SteDoCo.



De club uit Hoornaar bleek evenals vorig seizoen ook nu een lastige horde voor de ploeg van Sandor van der Heide. Door dit verlies (2-0) gaat IJsselmeervogels op de derde plek de winterstop in. Na drie minuten spelen keken de gasten al tegen een achterstand aan. Joran Schröder kopte een vrije trap binnen.



IJsselmeervogels had moeite om in de wedstrijd te komen. Twintig minuten later was de achterstand verdubbeld. Maurice van der Wilt, ex-Spakenburg, tikte de bal in het doel.



Na deze 2-0 achterstand gingen de rooien aanvallender spelen. Dit resulteerde alleen in twee ballen op de paal en een aantal knappe reddingen van de keeper.