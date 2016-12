Spakenburg werkt opgelopen achterstand weg

Philip Ties schoot kort na rust de gelijkmaker op het scorebord. (foto: Mark van Hardeveld)



1



2



Reageer



0 reacties



17 december 2016 18:14



Spakenburg won in de laatste wedstrijd voor de winterstop met 2-1 van Barendrecht. De 0-1 achterstand werd in de tweede helft weggewerkt.



Beide teams speelden aanvallend en het duel was aantrekkelijk voor het publiek. Toch lieten de goals op zich wachten. Pas vlak voor de rust kwam Barendrecht op voorsprong. De treffer kwam op naam van Richard Stol-te na ongelukkig wegkoppen van goalie Timmermans.



Spakenburg kende een droomstart na rust. Philip Ties trok, in de eerste minuut, de stand gelijk. Het kantelpunt was de rode kaart voor Barendrecht. Hierdoor kreeg Spakenburg meer ruimte. Dit resulteerde in een hoop kansen en het winnende doelpunt. Invaller Danny van den Meiracker scoorde tien minuten voor tijd.