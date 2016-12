Kerkdiensten zondag 18 december

1



Reageer



0 reacties



17 december 2016 14:52



Oud Geref. Gem. in Ned.

09.30 uur Leesdienst

18.30 uur Leesdienst



Hervormde Gemeente

09.30 uur ds. J. H. Gijsbertsen, Voorthuizen

19.00 uur ds. P.W.J. van der Toorn (CGK)



Chr. geref. kerk De Fontein

09.30 uur ds. P.W.J. van der Toorn

16.30 uur ds. J. Bogerd (HG)



Chr. geref. kerk Eemdijk

09.30 uur ds. D. Hoolwerf, Stellendam

19.00 uur ds. D. Quant, Houten



Geref. kerk Adventkerk

09.30 uur ds. T. Noort

17.00 uur ds. C.W. Hoek



Geref. kerk Zuiderkerk

09.30 uur ds. C.W. Hoek

19.00 uur ds. R.J. van Elderen



Geref. kerk Eemdijk (Vaartkerk)

10.00 uur ds. R.J. van Elderen

19.00 uur dr. H. de Leede, Amersfoort



Geref. kerk (vrijg.) Noorderkerk

09.30 uur ds. L.R.J. Kramer

19.00 uur ds. H. Pathuis



Geref. kerk (vrijg.) Maranathakerk

08.45 uur ds. Z.J.C. van Harten

10.30 uur ds. Z.J.C. van Harten

16.30 uur ds. L.R.J. Kramer

19.00 uur ds. L.R.J. Kramer



Geref. kerk (vrijg.) Petrakerk

09.30 uur ds. S.M. Alserda

19.00 uur ds. B.C. Buitendijk



Geref. kerk (vrijg.) Immanuelkerk

09.30 uur ds. M.K. Drost

16.30 uur ds. P.P.H. Waterval



Geref. kerk (vrijg.) Eemdijk

09.30 uur ds. H. Hidding

16.30 uur ds. C. van den Berg



Ned. Geref. kerk Westerkerk

09.30 uur ds. J. Winter

19.00 uur ds. C.M. van der Klis



Volle Evangelie Gemeente Windkracht 5

Locatie: Kuyperstraat 20

10.00 uur, spreker: Jannie Reverda



Evangelie gemeente De Reddingsark

Locatie: Oostwende College

09.45 uur, spreker: H. Geurts



Christusgemeente The Lighthouse

Locatie: De Samenklank

10.00 uur, spreker: Peter Duijst



Uitzending LOS

Immanuelkerk, GKv