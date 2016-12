Spakenburg wil goed de winterstop in

1



17 december 2016 11:25



Spakenburg wil het voetbaljaar 2016 graag afsluiten met een zege. Op de laatste competitiedag in dit jaar komt Barendrecht op bezoek.



Het duel tussen de nummers negen (Barendrecht) en elf in de Tweede Divisie eindigde in de heenwedstrijd in een 3-5-overwinnig voor Spakenburg. Voor deze cijfers zou de ploeg ook dit keer direct tekenen.



Op de ranglijst is het verschil tussen beide ploegen slechts één punt, al hebben de gasten wel een wedstrijd minder gespeeld.

Scheidsrechter Wim Bronsvoort uit Deventer laat om 15.00 voor de eerste keer aftrappen op de Westmaat.