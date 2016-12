IJsselmeervogels naar Hoornaar

1



Reageer



0 reacties



17 december 2016 10:22



IJsselmeervogels reist op de laatste competitiedag in 2016 af naar Hoornaar.Daar kruist het de degens met Sterk Door Combinatie (SteDoCo).



De thuisclub speelde in de historie drie keer tegen de Vogels en verloor nog nooit. Aan de roodwitten de schone taak een einde te maken aan die reeks.

Na het ijzersterke optreden in het KNVB-bekertoernooi tegen sc Heerenveen wacht de realiteit van de Derde Divisie weer. IJsselmeervogels wil graag in het spoor blijven van koploper FC Lisse en met een goed gevoel de winterstop in gaan. Het enige resultaat dat daarbij past is een overwinning.



Het duel in Hoornaar begin om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidrechter Colin Prooi uit Hellevoetsluis.