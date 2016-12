Bestuur Katwijk vraagt Spakenburg verklaring aan te passen

1



16 december 2016 12:49



Het bestuur van Katwijk heeft het bestuur van Spakenburg verzocht om zijn verklaring over de incidenten tijdens Katwijk - Spakenburg aan te passen en ook afstand te nemen van het gedrag van zijn supporters en deze op te sporen en maatregelen te nemen.





‘In de verklaring van Spakenburg wordt namelijk niet gesproken over het wangedrag van de eigen supporters uit Spakenburg. Als men de twee huidige verklaringen van de Katwijk en Spakenburg naast elkaar legt geeft dit een beeld dat de schuld voor de ontstane vechtpartij alleen bij supporters van Katwijk zou liggen. De beveiligingsbeelden wijzen echter anders uit. Op deze beelden is duidelijk te zien dat ook supporters van Spakenburg zich misdragen. Het bestuur van Spakenburg heeft verzocht om de beelden te mogen bekijken alvorens zijn verklaring bij te stellen. Aan dit verzoek komt de Katwijk tegemoet’, laat het bestuur van Katwijk weten.