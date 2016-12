Drie verdachten overval Koelewijn’s Haringinleggerij voor rechter

1



Reageer



0 reacties



16 december 2016 11:2



In oktober heeft de recherche een tweede verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een overval op Koelewijn’s Haringinleggerij. Ook kwam er een derde verdachte in beeld.



Op zaterdagochtend 3 oktober 2015 zagen twee medewerkers rond 10.30 uur twee mannen het kantoor binnenkomen. De mannen droegen maskers en één van hen had een bos bloemen bij zich. In eerste instantie dachten de medewerkers dat het om een grap ging, maar als beide overvallers een vuurwapen tevoorschijn halen, realiseerden ze de ernst van de situatie. De twee werden vastgebonden en met inhoud van de kluis gingen de overvallers ervandoor.



De recherche startte direct een onderzoek. Naast onder andere sporenonderzoek en buurtonderzoek werden beelden van de overval in verschillende opsporingsprogramma’s, zoals Bureau Hengeveld, getoond. Dit leverde meerdere tips op met goede informatie. Op dinsdag 8 maart kon een verdachte, een 46-jarige man uit Baarn, worden aangehouden. Ook werd er zoeking gedaan in meerdere woningen in Naarden, Arnhem, Ermelo, Harderwijk en een vakantiepark in Hulshorst.



De zaak werd op 22 maart ook in Opsporing Verzocht en op 23 maart nogmaals in Bureau Hengeveld gebracht, hetgeen de nodige tips opleverde. Het rechercheteam heeft onder andere op basis van die tips het onderzoek voorgezet. Dat leidde in oktober tot de aanhouding van een tweede verdachte, een 32-jarige man uit Nunspeet.



In het onderzoek kwam ook een derde verdachte naar voren; een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Deze verdachte bleek voor een andere zaak al een langdurige straf uit te moeten zitten en is niet apart voor deze zaak aangehouden. Hij zit momenteel de langdurige straf voor die andere zaak uit.



Het rechercheteam heeft inmiddels het onderzoek tegen alle drie de verdachten afgerond en het dossier gaat deze week naar het Openbaar Ministerie.