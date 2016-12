Twintig clubs Tweede en Derde Divisie voldoen niet aan licentievoorwaarden

1



15 december 2016 16:19



De licentiecommissie heeft zich gebogen over de licentievoorwaarden waar clubs in de Tweede en Derde Divisie sinds dit seizoen aan moeten voldoen.



Uit een inventarisatie van de commissie blijkt dat twintig clubs niet aan de licentievoorwaarden voldoet. Deze clubs riskeren dat de licentiecommissie hen drie punten in mindering brengt als zij hier op 13 januari hier niet alsnog aan voldoen.



Clubs in de Tweede divisie moeten over acht contractspelers van minimaal 12 uur per week beschikken in hun eerste jaar en in de Derde Divisie gaat het om drie contractspelers. Voor beide geldt dat clubs hier vanaf dit seizoen aan moeten voldoen en dat ze bij promotie één 'overgangsjaar' hebben. Na dit jaar worden clubs in de Tweede Divisie geacht dertien contractspelers te hebben en clubs in de Derde Divisie moeten dan beschikken over zes contractspelers.



Twintig clubs voldoen op dit moment niet aan de voorwaarden (zij weigeren bijvoorbeeld spelers te gaan betalen) en 34 wel, waaronder Spakenburg en IJsselmeervogels.