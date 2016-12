Vandaag kerst- en wintermarkt in centrum Spakenburg

1



15 december 2016 13:44



Vuurkorven en proeverijen, feestelijk verlichte etalages van extra lang geopende winkels, tientallen kramen met een grote variatie aan cadeau-, winterartikelen en huisdecoraties... Het basisrecept voor een sfeervolle wintermarkt in het hartje van Spakenburg op donderdag 15 december van 15.00 tot 21.00 uur.



Nog nooit was het centrum zo sprookjesachtig verlicht als dit jaar. In maar liefst 14 bomen zijn namens de cen-trum ndernemers duizenden lampjes geplaatst. De verlichte botters in de museumhaven maken het sfeerplaatje helemaal compleet. Ondertussen staat de warme chocolademelk met speculaas en glühwein klaar.



,,Vorig jaar hadden we voor het eerst de valkenier met zijn roofvogels op onze wintermarkt. Dit was een groot succes’’, zegt een woordvoerder van de organisatie. ,,Ook dit jaar hebben we Reinier weer uitgenodigd.'' In 1998 kwam Reinier de Vries uit Loenen (Veluwe) voor het eerst in aanraking met de valkerij. Een jaar later meldde hij zich aan bij een valkeniersvereniging en leerde onder leiding van een aantal mentoren ‘het vak’. Hij is één van de bijna tweehonderd mensen in Nederland die zich officieel valkenier mogen noemen en is hij de trotse bezitter van vier buizerds, drie valken, zes uilen en één arend.



Ook is er een levende kerststal aanwezig met allerlei dieren zoals ezels, pony’s, alpaca’s, geiten, schaapjes, rund, konijnen, kippen en cavia’s. ,,Deze dieren mogen zeker geknuffeld en geaaid worden! Ook zullen Jozef, Maria en het kindeke Jezus aanwezig zijn.’’ Dit jaar is er een professionele verhalenverteller. ,,Abe is de hele dag aanwezig om elk uur een mooi kerstverhaal te vertellen! In de verwarmde tent waar hij zijn verhalen ten gehore brengt, zal u het zeker niet koud krijgen! En ook de kerstman in de arrenslee zal weer rondrijden door het dorp.’’



Op het podium treedt kinderkoor Chanoeka op en zorgt het Yaron Gospel Choir voor een geweldige afsluiter van deze wintermarkt.