Milde griepepidemie in Nederland

15 december 2016 14:39



Het langzaam toenemende aantal mensen met griepachtige klachten de afgelopen weken is inmiddels uitgelopen op een milde griepepidemie. Afgelopen week kwamen 61 op de 100.000 inwoners met griepachtige klachten bij de huisarts. De week ervoor was dat 58. Vooral jonge kinderen – 0 tot 4 jaar – komen bij de huisarts met griep.



In de wintermaanden lopen veel mensen te snotteren en te hoesten. Het kan een verkoudheid zijn maar ook griep. Bij snel stijgende koorts, hoofdpijn, fikse keelpijn, hoesten, spierpijn, is de kans groot dat het griepvirus je te pakken heeft. Ook misselijkheid en diarree kunnen erbij horen. Vooral bij ouderen die niet gevaccineerd zijn kan griep leiden tot een longontsteking.



NIVEL-onderzoeker, epidemioloog en huisarts Gé Donker: ,,Het gaat tot nu toe om een milde epidemie. De meeste mensen zijn er met een paar dagen rust, voldoende drinken en zo nodig pijnstillers weer bovenop. Als de koorts langer aanhoudt dan vijf dagen, de klachten erger zijn dan je zou verwachten bij griep of je krijgt last van benauwdheid, is het verstandig contact op te nemen met de huisarts. Nuttige patiënteninformatie is te vinden op de website thuisarts.nl.”