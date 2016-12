Uitgebreide rapportage richting KNVB

1



15 december 2016 9:48



De besturen van Spakenburg en Katwijk hebben in een verklaring op de eigen website de rellen tijdens de wedstrijd van afgelopen zaterdag veroordeeld. In de beginfase van de onderlinge wedstrijd in de Tweede Divisie raakten supporters slaags met elkaar en moesten ook te hulp schietende stewards het ontgelden.



De rellen werden veroorzaakt doordat supporters van Katwijk kort na het beginsignaal het supportersvak van Spakenburg passeerden. ‘Wij betreuren het ten zeerste, dat, ondanks de waarschuwingen, de veiligheid van onze stewards en supporters in gevaar is gebracht’, schrijft het bestuur van Spakenburg.



Het bestuur van Spakenburg geeft aan dat er ‘een uitgebreide rapportage’ is verstuurd richting de KNVB.



