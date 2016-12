Elise Mannah en Martin Brand in Noorderkerk

Elise Mannah en Martin Brand.



1



Reageer



0 reacties



14 december 2016 19:15



Eigenzinnig en diepzinnig, met een glimlach, een knipoog en een diepere laag; de liedjes en eerdere theaterprogramma’s van zowel Elise Mannah als Martin Brand hebben de artiesten een divers publiek opgeleverd. Met het gloednieuwe kerst-theaterprogramma ‘Piekfijn’ slaan ze opnieuw de handen ineen.



Tijdens zes optredens in december, verspreid over het land, nemen zij het publiek mee langs het bekende kerstverhaal. Het laatste concert is op dinsdag 20 december in de Noorderkerk in Spakenburg, aanvang 20.00 uur.

De liedjes van het programma verschijnen ook op een nieuwe, gelijknamige, cd waarop Elise Mannah en Martin Brand eveneens samenwerken.

Het album ‘Piekfijn: Liedjes Rondom Kerst’ zal in de aanloop naar de tour landelijk verkrijgbaar zijn.

Kaarten en overige informatie zijn te vinden op www.truetickets.nl.