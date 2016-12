Schorsing Van den Meiracker fors teruggebracht

1



14 december 2016 11:56



Danny van den Meiracker kan zaterdag gewoon in actie komen tijdens de laatste competitiewedstrijd Spakenburg in het kalenderjaar 2016. De spits heeft van de KNVB te horen gekregen dat de straf naar aanleiding van zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Kozakken Boys slechts één wedstrijd bedraagt.



Aanvankelijk volgde er een schikkingsvoorstel van vijf duels, maar hier gingen club en speler niet mee akkoord. Van den Meiracker zou scheidsrechter Lorenzo Caïro hebben geblokkeerd. ,,Op basis van de ontvangen verklaring acht de tuchtcommissie het tenlastengelegde wel bewezen, maar vindt zij de straf van vijf wedstrijden geen passende strafmaat.''



Omdat Van den Meiracker die ene wedstrijd schorsing al heeft uitgezeten, is hij zaterdag tegen Barendrecht gewoon speelgerechtigd.