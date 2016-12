Trainer Sandor van der Heide. (archieffoto)



14 december 2016 11:43



IJsselmeervogels was gisteravond behoorlijk dicht bij een stunt tegen de nummer vier van Nederland: sc Heerenveen.



,,Ons plan pakte uitstekend uit’’, constateerde Van der Heide, die ,,na een minuut of 25’’ wat meer vertrouwen kreeg in een goed resultaat. ,,Toen merkte je dat we er zelf wel goed zaten en dat Heerenveen niet echt gevaarlijk werd.’’

,,Ik vond ons alleen aan de bal in de verovering te vaak te kort spelen, waardoor zij continu in duel konden blijven’’, gaat Van der Heide verder. ,,Als we in dat soort gevallen sneller Sherwin Grot, Ali Akla of Oktay Öztürk hadden kunnen bereiken, zouden we zomaar twee linies overslaan en bij de tegenstander zes man uitschakelen.’’

Dat ging na rust veel beter. ,,En daardoor konden we zelfs ook nog een paar keer gevaarlijk worden. Toen werd het voor mijn gevoel ook echt een wedstrijd. En op het moment dat zij Sam Larsson moeten brengen, weet je dat je het goed gedaan hebt.’’



