IJsselmeervogels met opgeheven hoofd uit beker

13 december 2016 23:31



IJsselmeervogels heeft zich uitstekend verweerd tegen eredivisionist Heerenveen. De rooien hield in de achtste finale van de KNVB-beker lang stand, maar moesten door een treffer van Reza Ghoochannejhad in de 88ste minuut het hoofd buigen.



IJsselmeervogels had het organisatorisch goed voor elkaar op de eigen sfeervolle Westmaat. De nummer vier van de Eredivisie kreeg nauwelijks ruimte en wist slechts af en toe voor gevaar gevaar te zorgen. Met een vrije trap op de paal zat Caner Cavlan dicht bij een doelpunt en Luciano Slagveer profiteerde bijna van een slippertje van doelman Raymon van Emmerik. Maar ook IJsselmeervogels liet zich af en toe gelden. Een inzet van Sherwin Grot ging rakelings naast het doel.



Na rust verhoogden de Friezen het tempo, maar was het IJsselmeervogels dat in de tegenstoot zelfs het meest gevaarlijk was. Shanon Carmelia schoot halverwege de tweede helft rakelings over en Ralph Hovestad zag zijn uithaal in de handen van Erwin Mulder verdwijnen. Net toen de nummer twee van de Derde Divisie ging denken aan een verlenging, sloeg Heerenveen toe. Na een corner prikte Reza Ghoochannejhad raak. De thuisclub perste er nog een slotoffensiefje uit, maar de gelijkmaker tegen de tegenvallende Friezen bleef uit.