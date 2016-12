Zeven weetjes over IJsselmeervogels - sc Heerenveen

Heerenveen-fans Sietse en Tiny Luppen hebben de clubvlag gehesen langs de Westsingel. (foto: de Bunschoter)



Vanavond om 20.45 uur speelt IJsselmeervogels in de achtste finale van het KNVB-bekertoernooi tegen sc Heerenveen. De Friezen, onder leiding van trainer Jurgen Streppel, staan momenteel vierde in de Eredivisie; IJsselmeervogels is tweede in de Derde Divisie.



Hieronder een zevental weetjes over de bekerclash:

- IJsselmeervogels kan vanavond niet beschikken over Mike van de Laar en Mimoun Eloisghiri; sc Heerenveen mist Jeremaih St. Juste, Henk Veerman en Shay Facey.

- Sc Heerenveen won de beker in 2009, maar wist in de daaropvolgende zeven jaar zes keer niet te overwinteren.

- IJsselmeervogels heeft de halve finale in 1975 als beste resultaat

- Heerenveen-trainer Streppel verloor in de laatste vijf bekerseizoenen met zijn vorige club Willem II drie keer van een amateurclub: in 2014-2015 van Deltasport, in 2013-2014 van Excelsior ’31 en in 2011-2012 van Harkemase Boys.

- IJsselmeervogels is dit seizoen thuis nog ongeslagen

- sc Heerenveen wordt in Bunschoten-Spakenburg gesteund door liefst 575 supporters!

- In 1977 won IJsselmeervogels in de eerste ronde van het bekertoernooi van sc Heerenveen. Het werd 2-1 door Vogelsdoelpunten van Jan Zwaan en Jaan de Graaf.