Kluiscontroles op Oostwende College

1



Reageer



0 reacties



13 december 2016 13:35



Op maandag 12 december heeft de politie op het Oostwende College een kluiscontrole uitgevoerd.



‘Samen met Bureau Halt werd er gecontroleerd of er vuurwerk aanwezig was onder de scholieren’, schrijft de politie op Facebook. ‘Fijn om te horen dat er geen vuurwerk aanwezig was! Soortgelijke controles zullen in de toekomst vaker voor gaan komen.’