508 fietsdiefstallen in zes jaar

In de gemeente Bunschoten werden de afgelopen zes jaar liefst 508 fietsen ontvreemd. Dat schrijft RTL in de zogeheten RTL Buurtfacts. ‘Dat zijn er 25 per 1.000 inwoners. Het Nederlands gemiddelde is 38.’



De meeste diefstallen werden gepleegd in Spakenburg-centrum (221), gevolgd door Blokhuiswetering (80), Bunschoten-centrum (70), Bikkersvaart (53), Broerswetering (36), Koenraadswetering (28), Rengerswetering (10), De Haar (9) en Eemdijk (1).