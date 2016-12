Quick Boys heeft enkele verdachten op het oog

1



Reageer



0 reacties



12 december 2016 19:7



Tijdens de wedstrijd IJsselmeervogels – Quick Boys heeft een aantal vandalen zware zwarte rookbommen ontstoken in een supportersvak van Quick Boys waardoor mensen bijna niets meer konden zien en zware ademhalingsproblemen kregen.





,,Door de paniek die ontstond werden kinderen en volwassenen tegen een stalen hek gedrukt dat op dat moment gesloten was. Gelukkig konden kinderen die werden platgedrukt snel over het hek worden getild en werd het hek na enige tijd geopend zodat iedereen de inktzwarte en verstikkende rook kon ontvluchten’’, schrijft het betsuur van Quick Boys op de clubwebsite. Het bestuur spreekt van een dieptrieste dag.



,,Dat er geen (zwaar)gewonden zijn gevallen mag een wonder heten. De vandalen die hier voor verantwoordelijk zijn hebben ook rookbommen en fakkels op het kunstgrasveld gegooid, zelfs soms vanaf de parkeerplaats over het aanwezige publiek heen. Hierdoor is een forse schade ontstaan die op basis van onze ervaringen zal kunnen oplopen tot vele duizenden euro’s. Omdat ieder weldenkend mens begrijpt dat er een absolute grens is overschreden met het in levensgevaar brengen van mensen en het toebrengen van forse schade bij een andere club zal het bestuur zeer daadkrachtig optreden tegen de daders. Hierbij voelt zij zich gesteund door de hele vereniging gezien de vele ontvangen steunbetuigingen en blijken van intense afkeuring door leden en echte supporters van dit destructieve gedrag.’’



Het bestuur van Quick Boys werkt samen met het bestuur van IJsselmeervogels om de daders zo snel mogelijk te achterhalen. ,,Op basis van getuigenverklaringen zijn op dit moment zijn al enkele verdachten bij het bestuur van Quick Boys bekend. Er zijn ook filmbeelden die nog worden bestudeerd. Op basis hiervan kunnen wellicht ook andere daders worden geïdentificeerd.’’ Iedereen die zelf een dader in actie heeft gezien wordt dringend gevraagd om zich (anoniem) te melden de vertrouwenspersoon van de club. ,,Uw en jouw medewerking is in het belang van onze club!’’ Als een dader spijt heeft van zijn daden kan hij zich ook melden bij de vertrouwenspersoon. Bij de strafmaat zal hier rekening mee worden gehouden.



Het bestuur van Quick Boys zal in ieder geval onder andere de volgende maatregelen nemen:

,,- We zullen alle middelen aanwenden om de daders te achterhalen en te straffen.

- De schade zal absoluut worden verhaald op de daders door ze persoonlijk aansprakelijk te stellen, waarbij het bestuur alle juridische middelen zal inzetten om de gelden ook daadwerkelijk te kunnen innen.

- Het wangedrag van de daders zal worden aangebracht bij de tuchtcommissie en het bestuur zal als advies aan de tuchtcommissie een zeer lang sportparkverbod voorstellen voor zowel thuis- als uitwedstrijden.

- Als de daders lid zijn van Quick Boys zullen zij geroyeerd worden.’’



Het bestuur van de Katwijkse club zegt het ,,intens jammer’’ te vinden ,,dat dit alles heeft kunnen gebeuren bij onze mooie club. Juist nu Quick Boys 1 de opgaande lijn weer heeft ingeslagen en de club groeit en bloeit in aantal leden en sponsoren. De reputatie van onze club is zeer geschaad door een aantal vandalen die het verzieken voor de echte Quick Boys supporters. Een trouwe schare die Quick Boys 1 zowel uit als thuis in grote getale steunt. Als bestuur koesteren wij deze supporters en willen hen en anderen beschermen met alle middelen die ons ter beschikking staan.’’