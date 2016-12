Recreatief fietsen in Utrecht krijgt 7,9

1



14 december 2016 13:20



De ANWB heeft een panelonderzoek gedaan naar het recreatief fietsen in Nederland. Onderzocht is hoe recreatiefietsers het fietsen in Nederland beleven. De provincie Utrecht wordt gewaardeerd met een 7,9. 85% van de ondervraagden noemt de aantrekkelijkheid van de natuurlijke omgeving als reden voor het maken van ‘de ideale fietstocht’.



Gedeputeerde Mariëtte Pennarts: ,,De inwoners van onze provincie maken de meeste fietskilometers van Nederland per jaar. Het ANWB panelonderzoek bevestigt mijn beeld dat de provincie Utrecht zeer aantrekkelijk is om te fietsen. Onze provincie bestaat uit mooie verschillende landschappen. Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van een Routebureau. Hiermee willen we onze fiets-,wandel- en vaarroutes gemakkelijker en nog aantrekkelijker maken voor mensen om erop uit te trekken en te genieten van al het moois dat onze provincie te bieden heeft.''

De ANWB presenteert ook verbeterpunten aan de fietspaden, bijvoorbeeld op het vlak van comfort en veiligheid. Met het Realisatieplan Fiets 2016-2020 zet de provincie hier vol op in. Dit plan beschrijft hoe we het fietsgebruik in de provincie nog meer willen stimuleren door onder andere goede fietsverbindingen aan te leggen.