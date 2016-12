Alzheimer Café op dinsdag 13 december

1



12 december 2016 14:1



Op dinsdagavond 13 december gaat het in het Alzheimer Café over de verschillende stadia van dementie.



Als je hoort dat je de ziekte dementie hebt, komt er veel op je af. Je vraagt je af wat je te wachten staat. Het proces van dementie loopt bij iedereen anders. Toch zijn er globaal verschillende stadia te noemen in het dementieproces. Marieke Idema, verpleeghuisarts, komt hier uitleg over geven.

Belangstellenden zijn van harte welkom om 19.00 uur in restaurant De Mandemaaker. Het programma duurt van 19.30 tot 21.00 uur.

De zorg voor mensen met dementie vergt veel energie en doorzettingsvermogen. Het is voor direct betrokkenen van belang om op tijd steun en advies te vragen, zodat men goed geïnformeerd is en ervaringen kan delen. Het Alzheimer Café biedt daartoe gelegenheid en is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners.