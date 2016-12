Bax fluit IJsselmeervogels-sc Heerenveen

1



12 december 2016 10:57



De KNVB heeft Zwijndrechter Christiaan Bax aangesteld als scheidsrechter voor het bekerduel van IJsselmeervogels tegen sc Heerenveen.



De 28-jarige arbiter wordt in Spakenburg geassisteerd door Maarten Ketting en Freek Vandeursen. Joey Kooij is de vierde official. De aftrap is dinsdagavond om 20.45 uur.