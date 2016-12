Gemiste penalty kost Eemdijk zege

1



10 december 2016 17:33



Eemdijk speelde in de streekderby tegen NSC Nijkerk met 1-1 gelijk.



Eemdijk had vanaf het beginsignaal de overhand. Jordie Huijgen, Argjend Selimi en Rutger Huijgen lieten grote kansen liggen. Pas vlak voor rust werd het gescoord door Jordy Huijgen.



Eemdijk vergat de voorsprong te vergroten en miste zelfs een penalty. De groenen kregen het deksel op de neus. NSC Nijkerk scoorde in de slotfase de gelijkmaker. Voor Eemdijk was er niet meer genoeg tijd om alsnog de winst binnen te halen.