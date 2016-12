Spakenburg delft onderspit in Katwijk

1



10 december 2016



Spakenburg heeft weer punten laten liggen. Dit keer gingen de blauwen onderuit tegen Katwijk: 1-0.



Na vijf minuten werd het spel stilgelegd omdat supporters van beide partijen zich niet konden gedragen.



Na een korte onderbreking ging het spel op en neer. Spakenburg toonde goede wil en zocht de aanval. Waar de blauwen een grote kans misten, was het voor Katwijk wel raak. Mike van den Ban was de doelpuntenmaker. Voor rust beide ploegen grote kansen, gescoord werd er niet meer.



Ook in de tweede helft waren er kansen voor Katwijk en Spakenburg. De verdediging was aan beide kanten lek, maar niemand profiteerde.