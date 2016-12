Ali Akla redt punt voor IJsselmeervogels

1



10 december 2016 17:21



IJsselmeervogels speelde op het nippertje gelijk tegen Quick Boys: 1-1.





Na zijn acht minuten spelen werd de wedstrijd stilgelegd. Zogenaamde supporters in het uitvak hadden vuurwerk op het veld gegooid en rookpotten aangestoken. Hierdoor was het zicht volledig verdwenen. Na de onderbreking waren de meeste kansen voor Quick Boys. IJsselmeervogels speelde in een laag tempo. Quick Boys kwam voor rust op een verdiende voor-sprong door een doelpunt van Jesse Driebergen.



Na rust drong IJsselmeervogels meer aan onder aanvoering van invaller Ali Akla. Quick Boys kreeg de grootste kans, maar Jaimy Schaap hield zijn ploeg in de wedstrijd.



Akla was vlak voor tijd de gevierde man bij de rooien door de gelijkmaker binnen te schieten.