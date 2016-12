Toekomstig FIFA scheidsrechter fluit duel Eemdijk

1



Reageer



0 reacties



10 december 2016 10:56



Eemdijk treedt op de laatste competitieronde in 2016 aan tegen NSC uit Nijkerk.



De Nijkerkers bivakkeren op de dertiende plaats in de hoofdklasse B met twaalf punten uit veertien duels. Eemdijk heeft zeven punten en staat drie plekken hoger op de ranglijst. Vorige week boekten de Diekers een knappe 0-3-zege in Aalten. Ook NSVC verraste met een 1-0-overwinning op SC Genemuiden.

Op vreemde bodem won NSC slechts één van zijn zes duels (2-3 tegen asv Dronten).



Het duel op sportpark De Vinken begint om 14.30 uur en staat onder leiding van Shona Shukrula uit Almaar. Deze dame is woensdag door de wereldvoetbalbond FIFA op de internationale lijst met vrouwelijke scheidsrechters voor volgend jaar geplaatst.