Pool ‘overgoten met kokend water en bewerkt met strijkijzer’

10 december 2016 10:39



De 25-jarige Pool die vrijdagmorgen zwaar gewond werd aangetroffen op industrieterrein De Kronkels blijkt ernstig mishandeld te zijn.



Volgens de persoon die de hulpdiensten belde is het slachtoffer overgoten met kokend water en bewerkt met een strijkijzer.



Later werden door de politie in een Poolse migrantenwoning aan de Nieuwe Schans drie mannen (32, 34 en 47 jaar) aangehouden die verdacht worden van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.