Politie doorzoekt woning aan Nieuwe Schans

9 december 2016 14:54



De politie heeft vrijdagmiddag een woning van Poolse arbeidsmigranten aan de Nieuwe Schans doorzocht.



Dit houdt verband met de aanhouding vanmorgen van drie mannen (32, 34 en 47 jaar) in een woning. Zij worden verdacht van mishandeling.



Donderdagnacht kreeg de politie melding dat een man zwaargewond was geraakt op De Kronkels. Agenten kwamen ter plaatse en de gewonde man verklaarde door drie mannen te zijn mishandeld. Het slachtoffer, een 25-jarige Pool, is meegenomen naar het ziekenhuis voor behandeling.