Help de boswachter de winter terug te vinden

15 december 2016 17:14



De mensen in het dorp Zeewolde willen graag de kachel aan steken om gezellig in de huiskamer spelletjes te spelen bij het knisperende haardvuur.



Maar het is warm, veel te warm om de kachel aan te steken. Nog steeds is de winter niet terug en heeft de boswachter hem nog niet gevonden. Alle kinderen met hun ouders, opa’s en oma’s zijn uitgenodigd om op zaterdag 17 december de boswachter te helpen zoeken naar de verdwenen winter in het speelbos de Zevensprong aan de Groenewoudseweg 7 in Zeewolde.



Samen met vrijwilligers, theatergroep ‘Dingetje’ heeft Staatsbosbeheer er een prachtige route uitgezet in het speelbos waarlangs gezocht kan worden naar de verdwenen winter. De start is om 15.00 uur en gaat door tot 18.00 uur.

Kleed je warm aan want als je de winter eenmaal hebt gevonden... Brrrr dan wordt het koud!