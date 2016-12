Word vakantieouder bij Europa Kinderhulp

1



23 december 2016 16:46



Trakteer uzelf op een glimlach komende zomer!



December. Een drukke maand met veel gezelligheid, die wij vaak in de kring van onze vrienden en familie doorbrengen. Ook deze kerst ontvangen de vakantieouders van Europa Kinderhulp vele vakantiekinderen voor een kort verblijf in een Nederlandse familie. Hoe zit het met uw goede voornemens voor volgend jaar? Had u al ideeën voor de zomer van 2017? Europa Kinderhulp doet u graag een suggestie.

Heeft u weleens nagedacht om vakantieouder te worden?

Nodig een kwetsbaar kind uit voor een vakantie in Nederland en meld u aan als vakantieouder/gezin. Deze kinderen groeien op in moeilijke gezinssituaties en willen graag even eruit en ervaren hoe het in een ander gezin gaat. Voor u een uitdaging, waarmee u het verschil kunt maken voor een kind.



In de grote Europese steden leven honderden kwetsbare kinderen onder moeilijke omstandigheden. Door ruim twee weken in de zomervakantie in een andere omgeving te zijn, kunnen ze op adem komen. Het gaat om kleine dingen als buiten spelen, samen eten. Waar iemand is die aandacht geeft, grenzen stelt en duidelijkheid schept. Gewoon kind mogen zijn.



U heeft de mogelijkheid iets voor een kwetsbaar kind te doen. Geen luxe uitstapjes of dure fratsen, maar gewoon meedraaien in uw gezin. Zo'n vakantie geeft een kind een andere kijk op het leven, en dat pakt niemand ze af.

Als er in uw hart en huis rust en ruimte is om één van deze kinderen een onvergetelijke vakantie aan te bieden, neem dan contact op met Carel Beck – carel.beck@europakinderhulp.nl Meer informatie vindt u op www.europakinderhulp.nl.